مصراوي يكشف: هل حمل صلاح علم فلسطين بعد انتهاء مباراة مصر والجزائر؟



كتب - مصراوي:

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، صورة لنجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أثناء وضع علم فلسطين على كتفه، عقب انتهاء مباراة المنتخب الأول مع منتخب الجزائر،ة بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وتعادل المنتخب الوطني المصري مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وديا، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الأمارات.

وأثارت صورة محمد صلاح أثناء وضعه علم فلسطين على كتفه، أنها مفبركة وغير حقيقية.

وباستخدام أدوات التحقق من البيانات، تم التوصل إلى أن الصورة الأصلية تعود إلى عام 2019 وكان حينها يرتدي اللاعب علم مصر وليس فلسطين، وتمت فبركتها.

وتمت الفبركة بوضع علم فلسطين مكان علم مصر في محاولة لربط الموضوع بما يثار من انتقادات لمحمد صلاح، وحالة الشد والجذب التي أثيرت بين مؤيد ومعارض لموقفه من الوضع في غزة.

وتعادل المنتخب الوطني المصري مع نظيره الجزائري، مساء الاثنين، بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وديا، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الأمارات.

أحرز هدف المنتخب الوطني حمدي فتحي في الدقيقة 62 من ضربة رأس، وتعادل منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم إسلام سليماني.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل الفريق السيطرة في الشوط الأول، وحاول لاعبي المنتخب الضغط هجوميا.