حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: مشاركة دولية واسعة في قمة القاهرة للسلام.. السبت
كتب - مصراوي:
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي،عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبية للدعوة التي أطلقها.
وقالت الحملة في بيان لها:"يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتابعت:"تعد هذه القمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مضيفة:" إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين".
وأضافت:"سيشهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية".
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