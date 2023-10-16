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BBC

بحضور البابا تواضروس.. ختام سيمينار أساقفة أوروبا

09:13 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

البابا تواضروس

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كتب- إسلام لطفي:

اختتم أساقفة أوروبا فعاليات السيمينار الذي عقد في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على مدار أمس واليوم، بحضور سكرتارية المجمع المقدس.

وتم خلال جلسات السيمينار بحث موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية".

ونوقش خلال الجلسة الثالثة التي عقدت صباح اليوم، موضوع "الاحتياجات والاقتراحات" وموضوع بعنوان "الخدمة في قطاعات الرعية"، بينما تم بحث موضوعي "العلاقات داخل حدود" و "الإدارة والتدبير" في الجلسة الرابعة والأخيرة.

شارك في السيمينار ١١ من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.

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البابا تواضروس سيمينار أساقفة أوروبا

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