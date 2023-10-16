السيسي ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا مستجدات التصعيد العسكري في غزة

القاهرة - أ ش أ

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.