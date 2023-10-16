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BBC

السيسي ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا مستجدات التصعيد العسكري في غزة

07:14 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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