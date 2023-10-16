المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم.. والنقيب أول المتبرعين دعمًا للشعب الفلسطيني

كتب- إسلام لطفي:

نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وبحسب بيان، كان نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أول المتبرعين بالدم.

وتأتي حملة التبرع بالدم بالتزامن مع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها نقابة المحامين، اليوم الإثنين، للتنديد بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من جانب كافة السادة المحامين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، في مشهد يبرهن على أن الشعب المصري دائماً سند للشعب الفلسطيني، وتستمر الحملة في استقبال المتبرعين بالدم على مدار الأيام القادمة.



