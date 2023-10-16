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BBC

المرشح الرئاسي حازم عمر: تهجير الفلسطينيين لا يحل الأزمة

04:34 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، نجاحه في استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.
وتطرق خلال مؤتمر صحفي، عقده خلال اليوم الإثنين، إلى القضية الفلسطينية، حيث طالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف في غزة، والابتعاد عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشددا على أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لإلزام إسرائيل على وقف العدوان ضد الفلسطينين، ومنع تهجيرهم.
وأكد رفض تهجير الفلسطينيين، معتبرًا إياه إجراء لا يحل الأزمة.

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حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر فلسطين القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

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