المرشح الرئاسي حازم عمر: تهجير الفلسطينيين لا يحل الأزمة

كتب- إسلام لطفي:

أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، نجاحه في استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

وتطرق خلال مؤتمر صحفي، عقده خلال اليوم الإثنين، إلى القضية الفلسطينية، حيث طالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف في غزة، والابتعاد عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشددا على أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لإلزام إسرائيل على وقف العدوان ضد الفلسطينين، ومنع تهجيرهم.

وأكد رفض تهجير الفلسطينيين، معتبرًا إياه إجراء لا يحل الأزمة.