المرشح الرئاسي حازم عمر: تهجير الفلسطينيين لا يحل الأزمة
كتب- إسلام لطفي:
أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، نجاحه في استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.
وتطرق خلال مؤتمر صحفي، عقده خلال اليوم الإثنين، إلى القضية الفلسطينية، حيث طالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف في غزة، والابتعاد عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشددا على أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لإلزام إسرائيل على وقف العدوان ضد الفلسطينين، ومنع تهجيرهم.
وأكد رفض تهجير الفلسطينيين، معتبرًا إياه إجراء لا يحل الأزمة.
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: