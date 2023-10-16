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نقابة الصحفيين تستضيف السفير الفلسطيني بالقاهرة الأربعاء

04:25 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

نقابة الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تنظيم لقاء مفتوح مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح، بعد غدٍ الأربعاء 18أكتوبر 2023 الساعة 12ظهرًا يتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

ويقام اللقاء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

وكانت نقابة الصحفيين قد نظمت العديد من الفاعليات، دعما وتضامنا مع الفلسطينيين.

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نقابة الصحفيين السفير الفلسطيني دياب اللوح طوفان الأقصى

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