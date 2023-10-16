تبرعات عينية ومواد إغاثية.. قرارات عاجلة لنقابتي الصحفيين والمحامين لمساندة الفلسطينيين

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن النقابة ستنسق مع نقابة المحامين، لفتح باب التبرعات العينية، بعدما وصول عدة طلبات من نقابة الصحفيين الفلسطينية والأخوة في غزة، لتقديم مواد إغاثية، بخلاف التبرعات الأخرى.

وأضاف البلشي، أن هناك مقترحا سيعرضه على مجلس نقابة الصحفيين بالتبرع بجزء من معدات تغطية ميدانية خاصة بالنقابة، للصحفيين الفلسطينيين.

وقال عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن معركة السياق فيما يخص التغطية الإعلامية للحرب ضد غزة، تحتاج إلى مزيد من الجهد الإعلامي ودور المؤسسات الإعلامية العربية للتواصل مع الرأي العام الغربي، في ظل التضييق الواضح على المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربي تتعامل مع الحدث على أنها بدأت اليوم وليست قضية منذ 75 عاما.

ودعا وسائل الإعلام الدولية إلى إعادة النظر في سياساتها التحريرية، وتغليب قيم الإنسانية والعدالة في التعامل مع شعب تحت الاحتلال الإسرائيلي ما يريده هو قيام دولة ديمقراطية فوق أراضيه.