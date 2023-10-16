"النواب" يوافق على قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، بنحو 500 مليون دولار.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، مضيفًا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الإيجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي .

واتفقت معه النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن دعم تكافل وكرامة بـ500 مليون دولار يتم سدادها على 19 سنة و5 سنوات فترة سماح.

وطالبت سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة على برنامج تكافل وكرامة؛ حتى يشعر المواطن بما يتم بذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.