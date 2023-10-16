حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية والمستشار القانوني لها، حيث رحب فِي بداية اللقاء بالوفد، وأشاد بقدرة الاتحاد المعلوماتية من حيث توفير قواعد بيانات وبحوث اجتماعية متميزة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني ومؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي وتطوير البرامج التعاونية والثقافية لنشر الفكر التعاوني.

ومن جهته، ثمن وفد الاتحاد دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي، وأنهم كمؤسسات مجتمع مدني دورهم هو توعية المواطنين بدورهم في الاستحقاق الدستوري، وأنهم بالفعل قاموا بتدشين مبادرة تحت عنوان "أنزل شارك.. مصر الأهم"، موضحين خلالها التحديات التي تواجه المنطقة العربية و دور مصر فيها، فضلا عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية في الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.