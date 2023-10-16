الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من النقابة العامة للمهن الرياضية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا رئيس النقابة.

ورحب رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني المستشار محمود فوزي بوفد نقابة المهن الرياضية ووجه الشكر للنقابة على جهودها في تنظيم فعاليات لتوعية الشباب بالمشاركة الإيجابية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للرياضيين، مشيراً إلى أهمية النقابة ودورها كون الرياضة مرتبطة بالشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل وعماد الدولة المصرية وأساس قوتها.

من جانبه، قدم وفد نقابة المهن الرياضية التحية والشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدين بقدرته على إدارة الدولة المصرية في ظل الظروف والأزمات غير المتوقعة سواء كانت محلية أو إقليمية، مؤكدين القيام بدورهم التوعوي بعقد عدد من الفعاليات لتوعية المواطنين وبخاصة فئة الشباب بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

وأكد الوفد أن المرشح الرئاسي أولى اهتماماً كبيراً بالشباب على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن تدشينه عددا من الفعاليات والمؤتمرات بهدف إيجاد قنوات تواصل فعالة مع الشباب، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة عام 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب الرياضيين.