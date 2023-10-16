قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف، وذلك اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۰/۱٥، لحين بلوغه السن القانونية في ٢٠٢٥/٣/٢٨، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب البدلات والمعاش.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.