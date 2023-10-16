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قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف

02:36 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف، وذلك اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۰/۱٥، لحين بلوغه السن القانونية في ٢٠٢٥/٣/٢٨، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب البدلات والمعاش.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني

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