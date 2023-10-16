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BBC

"الصحفيين" ترصد وقائع انحياز الإعلام الغربي في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة

02:27 م الإثنين 16 أكتوبر 2023
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
  • عرض 10 صورة
    مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين لكشف انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- نادر نبيل:
رصدت نقابة الصحفيين، جرائم الاحتلال الصهيوني فى حق الشعب الفلسطينى وتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربي خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة.
وتطرقت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إلى الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.
وعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذي يرصد الانحياز الغربي السافر وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب، والذي وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطينى، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.
وكانت نقابة الصحفيين قد دشّنت يوم السبت الماضي، لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعي حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى وترجمته وتوزيعه.

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العدوان الإسرائيلي غزة نقابة الصحفيين

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