رئيس النواب يحيل قرارا جمهوريا بشأن اتفاق بين الحكومة وبنكين للجنة التشريعية
القاهرة- أ ش أ:
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وبنكي "ديوتشه"، و"أي بي سي"؛ لصالح وزارة المالية، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
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