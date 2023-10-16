رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة ببحث مشكلات مسابقة الـ30 ألف معلم
كتب- نشأت علي:
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير شئون المجالس النيابية، ببحث ما أثاره الأعضاء من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مجموعة من التشريعات، بعد أن أثار بعض أعضاء المجلس، الأزمة، متهمين الحكومة بعدم الجدية في تعيين المعلمين الجدد.
ووعد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه أعضاء المجلس من إشكاليات بشأن مسابقة 30 ألف معلم.
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