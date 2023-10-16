وزيرة التخطيط تنعي الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق
القاهرة - مصراوي:
نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق الذي وافته المنية أمس.
وتوجهت الدكتورة هالة السعيد بخالص العزاء إلى أسرة الدكتور محمد عثمان، داعية الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته في فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
يشار إلى أن الدكتور عثمان محمد عثمان شغل منصب وزير التخطيط خلال الفترة من 2001 حتى 2006 ومنصب وزير التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2006 حتى 2011.
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