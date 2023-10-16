فريد زهران يستقبل عددًا من رموز العمل الحقوقي

كتب- محمد نصار:

استقبل فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مجموعة من رموز العمل الحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان في مصر.

ناقش الحضور، خلال اللقاء، اللحظة السياسية الراهنة والموقف العام من الانتخابات الرئاسية في مصر، وأهم ملامح البرنامج السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، وأهم القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات التي يتناولها ويتبناها في خطابه السياسي.

حضر اللقاء من المجتمع الحقوقي: عزة سليمان، ونيفين عبيد، وحسام بهجت، وجاسر عبد الرازق، وأحمد راغب، ونفيسة الصباغ، ومحمد زارع، ومالك عدلي.

كان في استقبالهم من حملة المرشح فريد زهران، الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة، وأحمد فوزي، عضو الهيئة الاستشارية بالحملة، ومحمد سالم، مساعد المرشح للشؤون السياسية، وكريم الكناني، الأمين العام المساعد للحزب، ومحمد هلال، عضو الهيئة العليا بالحزب.