فيديو| تسقط إسرائيل ولا للتطبيع.. شعارات المحامين في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين

كتب- إسلام لطفي:

ردَّد أعضاء نقابة المحامين الذين شاركوا في الوقفة التضامنية التي نظمتها النقابة، صباح اليوم الإثنين، بعض الشعارات المنددة للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتضمنت الشعارات "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود" و"بنعاديكي يا إسرائيل" و"بنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل" و"لا لا للتطبيع.. شمال يمين نقاطع إسرائيل".

وكانت قد أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.