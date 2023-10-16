نجيب ساويرس لمحمد صلاح: لن يرضى عنك الحاقدون
كتب- محمد سامي:
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، مهما تبرع فلن يرضى عنه الحاقدون.
جاء ذلك عبر تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على موقع x""، بشأن تبرع محمد صلاح نجم ليفربول، بأمواله للهلال الأحمر .
وقال ساويرس: "مهما عمل ومهما اتبرع لن يرضى عنه الحاقدون ولن يسكت المهاجمون.. فنحن أُمة تكره النجاح وتبحث عن الفشل.. أنا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك".
وكشف رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبرعَ لمؤسسة الهلال الأحمر المصري؛ لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد الناظر أن تبرع محمد صلاح خطوة فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يحدث في غزة، وأن التبرع جاء عن طريق أحد الوسطاء المقربين من اللاعب.
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