حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأمطار والشبورة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار تؤثر على بعض المناطق، وتتمثل أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية في سقوط الأمطار ونشاط الرياح على بعض المناطق.

وأضافت غانم، لمصراوي: يوجد منخفض جوي في طبقات الجو حاليا ومستمر تأثيره خلال الأيام المقبلة والذي يتسبب في وجود السحب المنخفضة والمتوسطة في بعض الأماكن، ومتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار.

وتابعت: "فرص سقوط الأمطار قائمة بداية من اليوم، ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة".

وأكدت: يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود استقرار في درجات الحرارة والتي تسجل 29 درجة على القاهرة الكبرى، و26 على السواحل الشمالية، و30 درجة على شمال الصعيد.