بدء "وقفة المحامين" التضامنية مع الشعب الفلسطيني

كتب- إسلام لطفي:

بدأت وقفة تضامنية نظمتها نقابة المحامين، صباح اليوم الاثنين، إعلانا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم ناصر العمري، ومحمد الكسار ومحمد عبد الوهاب، ومحمد كركاب وماجد حنا، وعيسى أبو عيسي.

كما شارك وفد من مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية يقودهم محمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب محامين الإسكندرية، كما شارك عدد من أعضاء الفرعيات.

وتضمنت الوقفة إذاعة بعض الأغاني الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تم إطلاق عدد من الهتافات المناهضة للاحتلال.

وأعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.



وستواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.



