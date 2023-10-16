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البابا تواضروس يترأس سيمينار أساقفة أوروبا في فينيسيا -تفاصيل

11:23 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

انطلقت أعمال سيمينار أساقفة أوروبا، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الأحد، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.

يناقش السيمينار خلال جلساته، موضوع "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية"؛ حيث عقدت مساء أمس جلستان، ناقشت الجلسة الأولى موضوعين هما "الواقع والإحصائيات" و"التحديات والمعوقات"، ونوقش في الجلسة الثانية موضوعا "الآمال والأحلام" و"التعاون المشترك".

يشارك في السيمينار ١١ من أساقفة إبراشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إبراشية؛ حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.

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البابا تواضروس سيمينار أساقفة أوروبا كاتدرائية القديس خدمة الكنيسة القبطية

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