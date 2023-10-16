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بناءً على توجيهات السيسي.. وزير الصحة يتوجه إلى العريش لتفقد المستشفيات

10:39 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

توجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

يرافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مدينة العريش محافظة شمال سيناء الخدمات الطبية

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