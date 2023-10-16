رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: الانتهاء من تركيب٣ ملايين عداد مسبوق الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن بلغ إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبوقة الدفع خلال العام المالي ٢٧٥ ألف و٨١١ عداد منهم ٢٦٧ ألف و٤٧٥ عداد أحادي، و٨ آلاف و٣١٥ عداد ثلاثي، و21 عداد 5 أمبير على محولات تيار "لوحة مسبوق دفع" ليصل إجمالي ما تم تركيبه ٣ ملايين و١٣ ألف و٧٥٩ عداد بنسبة (62,2%) من إجمالي عدد المشتركين.

وأكد "عسل"، لمصراوي، أنه بلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية 55 مركز تغطي جميع الهندسات التابعة للشركة بواقع مركز شحن لكل هندسة بالإضافة إلى 52 مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة و361 وحدة شحن متنقلة،وذلك فى إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم تفعيل خدمة الشحن عن طريق الهاتف المحمول باستخدام كروت NFC .

وأوضح، أنه تم زيادة عدد منافذ الشحن و توفير وحدات شحن متنقلة بجميع المقرات بـ 175 مقر بشبكات القرى الواقعة نطاق الشركة، مشيرا إلى توفير خدمة الشحن بالمنازل للحالات الخاصة وكبار السن في جميع الأوقات عن طريق شركات الدفع الإلكتروني (فورى، سهل، بي بلس، خالص) وكذلك إضافة41 وحدة شحن متنقلة ليصبح إجمالي عدد وحدات الشحن المتنقلة361 وحدة.