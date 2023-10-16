في خدمتك.. ننشر أرقام شكاوى أعطال "كهرباء البحيرة"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرقام شكاوى أعطال الكهرباء البحيرة.

أرقام تسجيل شكاوى أعطال الكهرباء بشركة البحيرة

وأضافت الشؤون التجارية، أنَّه يمكن الاتصال من أي مكان في البحيرة لتسجيل شكاوى أعطال الكهرباء على الرقم 01000549020 كما يوجد لكل منطقة رقم خاص بها وإليك أرقام المناطق في البحيرة وهي كالتالي:-

أرقام طوارئ الكهرباء قطاع وسط البحيرة

* العنوان: شارع الجيش – الهداية – دمنهور.

* التليفون: 3313592 045.

* الفاكس: 3336453 045.

أرقام شكاوى الكهرباء قطاع شمال البحيرة

* العنوان: العكريشة – كفر الدوار.

* التليفون: 2234328 045.

* الفاكس: 2218514 045.

أرقام شكاوى الكهرباء قطاع جنوب البحيرة والسادات

* العنوان: مدينة السادات بجوار جهاز التعمير

* التليفون: 2608322 048

* الفاكس: 2601834 048

أرقام أعطال الكهرباء قطاع شمال النوبارية

* العنوان: ك 71 مدينة النوبارية بجوار قسم الشرطة

* التليفون: 2632215 045

* الفاكس: 2632205 045

أرقام اعطال الكهرباء قطاع مطروح والساحل الشمالي

* العنوان: شارع عمر أفندي بجوار السينما الصيفي

* التليفون: 4930343 046

* الفاكس: 4934132 046

ويمكن التواصل مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال خدمة العملاء المتاحة عبر هذه الصفحة https://www.bedc.gov.eg.