محافظ الجيزة يتفقد عدد من المنافذ والسلاسل التجارية بالعمرانية



كتب-محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي العمرانية لمتابعة تنفيذ لـ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

وتابع محافظ الجيزة، توافر جميع السلع الغذائية التى تشملها المبادرة؛ للتأكد من تلبية كافة إحتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار إلى، أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز "، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض".

وأكد اللواء أحمد راشد، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

و كلف المحافظ، باستمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع و التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد علي كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات التموينية؛ للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.