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ترجمت إرادة المصريين.. برلماني يشيد بقرارات مجلس الأمن القومي المصري

11:47 م الأحد 15 أكتوبر 2023

اللواء خالد خلف الله

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كتب- نشأت علي:
أشاد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، بالقرارات التي صدرت، عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع غزة، والهجمه البربرية ودعوات الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينين.

وأشار البرلماني، إلى أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي، للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ورفض للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء، ترجمت إرادة المصريين.

واضاف أن جموع المصريين خلف الرئيس وداعمين لموقف مصر الرافض لعدم دخول الأجانب والأمريكيين إلى معبر رفح قبل التوافق على دخول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن مصر لن تسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضيها، ولن تقبل بتفريغ القضية الفلسطينية بتهجير أبنائها عن أراضيهم.

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