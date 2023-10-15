نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤؛ للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس.

وتابع النائب، أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل بمدينة الحوامدية، وأعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر، من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت بمدينة أبوالنمرس، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

ووجه "الشهابي"، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد محطة رفع مصرف اللبيني الزراعي بالحرانية؛ للاطمئنان علي انتظام العمل داخل المحطة، ومتابعة عملية رفع مياه الصرف الزراعي.

وشدد، على مسئولي الصرف الزراعي، بالمتابعة والمرور المستمر؛ للتأكد من انخفاض منسوب مياه الصرف الزراعي بالمصارف العمومية.

