برلمانى: أين منظمات حقوق الإنسان مما يتعرض له الشعب الفلسطينى؟



كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى حاليا، هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الاسرائيلى.

ووجه أبو العلا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عدد من الرسائل الإنسانية، لرفع الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى، متابعا، أن هناك أجيال فى الشعب الفلسطينى ولدت لم ترى سوى التعذيب والظلم والاحتلال.

وانتقد أبو العلا، الموقف الدولى، قائلا،: عالم عنصرى ينتفض للمثليلن ولا ينتفض للأطفال الفسلطين.

وتابع أبو العلا،: أين منظمات حقوق الانسان، وأين البيانات ولجان تقصى الحقائق، مطالبا، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، إلى غزة لرصد وتوثيق المأساة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى.

ووجه أبو العلا، رسالة للاحتلال، قائلا:" كفانا استفزاز للعرب، للصبر حدود، كما وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رسالة للرئيس السيسى، نثق فى حكمتك ونعرف أن الموقف صعب فى ظل ما يتردد عن صفقة القر، فالموق خطير و نثق فى قدرتك، وتأكد إذا دعتنا لنحمل السلاح فستجد الملايين.