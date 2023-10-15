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بالصور.. طارق عامر ومحافظ القاهرة في عزاء والد طارق قابيل

09:28 م الأحد 15 أكتوبر 2023
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد طارق قابيل
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كتب- محمد عبدالناصر:
حرص طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق على تقديم واجب العزاء في اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز قابيل، والد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق.

وكان من ضمن الحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سامح شكري، والوزيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة.

كما حضر العزاء، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق.

وحضر أيضًا خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والمهندس طارق الملا وزير البترول.

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عزاء والد طارق قابيل مسجد المشير طارق عامر طارق قابيل

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