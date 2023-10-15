توفير ١٠٠ ألف فرصة عمل.. أمين الشباب بمستقبل وطن: نقدم ملتقيات توظيف مستمرة

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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انطلق منذ قليل، أضخم ملتقي توظيفي ينظمه حزب مستقبل وطن، للإعلان عن تدشين مشروع يوفر 100 ألف فرصة عمل وتدريب لشباب مصر بمشاركة كبري المؤسسات المصرية المتخصصة في مجال التوظيف والتدريب.



وقال أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي بحزب مستقبل وطن: شرفت بتولي المسئولية منذ أربعة أشهر، وكان على عاتقنا مسئولية كبيرة بالحديث عن شباب مصر، خاصة أن هذه الفئة الهامة تشكل حوالي ٦٠% من سكان مصر.

وأضاف عوض: كان لدينا حلم تغيير هذا الواقع عن طريق إقامة مشروعات لها طابع الاستمرارية لأننا لن نظل في أماكننا طوال الوقت، وبحيث تستمر الخدمات والفعاليات والملتقيات التي نقدمها.

وتابع عوض: ملتقى اليوم أقيم بعد مجهود كبير، مشيراً إلى أن فكرة البروتوكلات جاءت منذ أن تولي أمانة الشباب المركزية، وعملت عليها أطراف متعددة تستحق الشكر، علي رأسها النائب أحمد عبد الجواد.

وواصل عوض: نقدم اليوم 100 ألف فرصة عمل ما بين توظيف وتدريب، ولذا فإنني فخور بما تم اليوم، وقمنا بالتعاون مع شركة icareer، رغم أنها شركة خاصة، لأننا لا نعمل في جزر منعزلة.

واستعرض أمين الشباب بعض إنجازات الأمانه، وأكد أن هناك أكاديمية لتأهيل الشباب من قبل مستقبل وطن، وافتتحت الأكاديمية الأولي بمحافظة الدقهيلية، بالإضافه إلي تطوير الكوادر الطلابية.

وأكد عوض أن الأحزاب السياسية من المفترض أن يكون لها دور خدمي وتنموي بجانب دورها السياسى، يجب أن يسيرا بالتوازي مع بعضهما.

يقام الملتقى في قاعة المسرح الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات، وقيادات وأمناء الحزب، في القاهرة وبعض المحافظات.