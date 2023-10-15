وزير الخارجية و عدد من الوزراء يقدمون العزاء في والد طارق قابيل
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كتب- محمد عبدالناصر:
حضر عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، عزاء اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز قابيل، والد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق.
ومن أبرز الحاضرين في العزاء، وزير الخارجية سامح شكري، والوزيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة.
كما حضر العزاء، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق.
وحضر أيضًا خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والمهندس طارق الملا وزير البترول.
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