لتوفير 100 ألف فرصة عمل.. انطلاق الملتقى التوظيفي لحزب مستقبل وطن -(صور)
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كتب- محمد شاكر
تصوير- محمود عبدالناصر:
بالسلام الوطني، انطلق منذ قليل، أضخم ملتقي توظيفي ينظمه حزب مستقبل وطن، حيث يعلن خلاله الحزب عن تدشين مشروع يوفر 100 ألف فرصة عمل وتدريب لشباب مصر بمشاركة كبري المؤسسات المصرية المتخصصة في مجال التوظيف والتدريب.
يقام الملتقى في قاعة المسرح الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات، وقيادات وأمناء الحزب، في القاهرة وبعض المحافظات.
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