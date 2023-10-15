يربط الخصوص بالمعادي الجديدة.. تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق وعدد محطاته

كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق.

ويأتي الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، استكمالا لشبكة خطوط مترو الأنفاق، والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة.

وبحسب الهيئة القومية للأنفاق، يمتد الخط السادس للمترو بطول 34 كم، ويشتمل على 26 محطة.

ويبدأ الخط السادس للمترو من الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري وصولا إلى المعادي الجديدة.

يمتد في مسار مواز للخط الأول يتبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة الدمرداش ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث في محطة العباسية ويتبادل الخدمة مع الخط الرابع في محطة سور مجرى العيون.

ومن المستهدف تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم وبعدد 3 محطات من الستالايت حتى ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.