بحضور مدبولي ونبيلة مكرم.. بدء عزاء والد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- هاني رجب:
تلقى المهندس طارق قابيل، واجب العزاء فى والد اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز قابيل بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.
وقد توافد على العزاء كبار رجال الدولة، حيث حضر العزاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة.
كما حضر العزاء رئيس المخابرات العامة السابق اللواء خالد فوزي، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق،.
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