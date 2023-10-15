القاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها لإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين
(مصراوي)
قالت القاهرة الإخبارية، نقلاً عن مصادر مصرية، بأن مصر تكثف جهودها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التهدئة وإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد أن الأوضاع في قطاع غزة تحتاج للعمل بقوة وعزيمة من أجل احتواء الأزمة والحد من تداعياتها.
وأضاف السيسي أن مصر تندد وترفض تمامًا المساس بالمدنيين -أي مدنيين- وهذا موقف مصر ودورها الذي حرصت عليه منذ سنوات طويلة تمتد إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسر
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