إعلان

BBC

الأعلى للإعلام: التحقيق مع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

06:39 م الأحد 15 أكتوبر 2023

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل اليوم إحالة المسئولين في موقع "مدى مصر" للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر اخبار كاذبة.

وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالامن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة ، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

واشارت الشكاوى التى تلقاها المجلس الى ان الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية اوتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

سوق مصراوى

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقع مدى مصر تقارير تحريضية الإضرار بالامن القومى المصرى دخول بعض الفلسطينيين المهجرين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market