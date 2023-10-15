الأعلى للإعلام: التحقيق مع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات
كتب- إسلام لطفي:
قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل اليوم إحالة المسئولين في موقع "مدى مصر" للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر اخبار كاذبة.
وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالامن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة ، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.
واشارت الشكاوى التى تلقاها المجلس الى ان الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية اوتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.
سوق مصراوى
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ننشر أسعار أغطية التكييف والمراوحتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: