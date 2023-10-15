بيع أرض ملاهي السندباد.. جلسة مزاد جديدة والتأمين 5 ملايين جنيه

كتب- محمد نصار:

أعلن مصطفى مختار حنفي، خبير التثمين، عن موعد وتفاصيل مزاد بيع أرض ملاهي السندباد في حي النزهة بمحافظة القاهرة.

وأوضح خبير التثمين، في نص الإعلان، أنه تقرر عقد جلسة المزاد العلني الخاصة ببيع أرض ملاهي السندباد في المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023.

وتبلغ مساحة أرض ملاهي السندباد 6011.85 متر مربع وتقع بشارع جوزيف تيتو في حي النزهة بالقاهرة.

وتم تحديد مبلغ تأمين دخول المزاد 5 ملايين جنيه كما يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه.

وأرض ملاهي السندباد ملكية خاصة لجمعية رابطة رواد الياسمين لضباط الشرطة بالخدمة والمعاش وأسرهم.

وكان تم عقد عدد من جلسات المزاد في بداية العام الجاري من أجل بيع أرض ملاهي السندباد ولكن بسحب خبير التثمين، لمصراوي، حينها، لم يتم البيع بسبب عدم الوصول إلى السعر المطلوب.