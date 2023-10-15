نقابة المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدًا
كتب- إسلام لطفي:
أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.
وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.
وأعلنت النقابة، عن تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك لصالح شعبنا في فلسطين.
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