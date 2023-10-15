الرئيس السيسي يكشف عدد ضحايا 5 جولات من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأوضاع في قطاع غزة تحتاج أن نعمل بقوة وعزيمة من أجل احتواء الأزمة والحد من تداعياتها.

وأضاف السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مصر تندد وترفض تمامًا المساس بالمدنيين -أي مدنيين- وهذا موقف مصر ودورها الذي حرصت عليه منذ سنوات طويلة تمتد إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وتابع: "نتحدث عن 5 جولات من الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل ومهم أن نذكر أمرًا في منتهى الأهمية، في الجولات دي سقط من المدنيين من الجانبين الأعداد التالية:

- من الفلسطينييين 12500 فلسطيني من المدنيين.

- من الجانب الإسرائيلي 2700 منهم الـ1500 الذين سقطوا في الأزمة الأخيرة.

- سقط 100 ألف مصاب فلسطيني و12 ألف مصاب إسرائيلي.

- سقط من الأطفال 2500 طفل فلسطيني ومن إسرائيل 150 طفلاً.

وأوضح أن التأخر في حسم وحل هذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد الضحايا وأن الأزمة الموجودة كبيرة جدًا.

وواصل، "أتحسب أن رد الفعل الإسرائيلي سيجاوز الرد الطبيعي ويتحول إلى عقاب جماعي لأهالي قطاع غزة الذي يضم 2.3 مليون فلسطيني".

وتابع: "ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرا وصعبا ونحن ندينه ولكن لابد أن نعرف أن هناك حالة من الغضب والكراهية ترتبت على مدى 40 سنة ولا يوجد فيها أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أمل للفلسطييين".