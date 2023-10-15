اصطحبوا الجواكت.."الأرصاد" تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، تشهد منخفضا جويا في طبقات الجو العليا، يتعمق على المناطق الساحلية وشمال البلاد، وهو ما يعني زيادة في فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

أضافت "غانم" لـ "مصراوي" خلال لايف عبر "فيسبوك": ستتواجد سُحب منخفضة ومتوسطة، خاصة على المحافظات الساحلية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق القريبة من البحر المتوسط.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية: ستكون المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة يبدأ الشعور به بداية من ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

وأشارت غانم إلى، أن درجات الحرارة خلال فترات النهار تُعتبر حول المعدلات الطبيعية لها، ما بين 28 إلى 29 عظمي على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية تبدأ من الرابعة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل إلى اضطرابات خلال الأسبوع، مٌحذرة قائدي المركبات بضرورة القيادة بحذر وبشكل آمن.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: لا يوجد فرص لسقوط الأمطار الشديدة أو الساحلية خلال الفترة المقبلة.

ونوهت، بضرورة اصطحاب الجواكيت خلال الفترة المقبلة تحسبًا لظروف الطقس، وارتداء أكثر من قطعة من الملابس، ومتابعة نشرات الأرصاد الجوية يوميًا.

وأكملت غانم، أن فصل الخريف، يُعد فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وخرائط الطقس والتغير في التنبؤات الجوية تتغير بشكل دائم، والتنبؤات بعيدة المدى تكون دقتها أقل، موجهة النصائح للمواطنين بضرورة متابعة نشرات الأرصاد الجوية.