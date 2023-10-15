قومي المرأة يشيد بتوجيهات وزيرالداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية للسيدات ذوات الإعاقة

القاهرة- أ ش أ:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لقطاع حقوق الإنسان باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للسيدات ذوات الإعاقة البصرية الصادر لهن بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهن بالمجان، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس - في بيان لها اليوم الأحد - عن سعادتها بهذه التوجيهات التي تعد استكمالا لنهج وجهود الدولة المصرية في دعم المرأة وتؤكد الدعم والمساندة الدائمة من وزارة الداخلية للمرأة المصرية تفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسئوليتها الاجتماعية لتعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات ذوى الإعاقة ، مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما.