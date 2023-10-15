محافظ القاهرة يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددًا من أسواق العاصمة من بينها سوق المسلة الجديد بحي المطرية، وبعض منافذ "المواطن أولًا"، والمخابز.

واستهدفت الجولة متابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وحرص محافظ القاهرة، على التأكد من المواطنين من توافر كل السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقي في أسعار السلع منذ بداية المبادرة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

رافق المحافظ في جولته، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين، واللواء خالد شحاتة، رئيس حي المطرية، وعدد من قيادات المحافظة.