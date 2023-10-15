مطالبات برلمانية بطرد السفير الإسرائيلي من مصر

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من الكيان الصهيوني.

وكشف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سبق وسحب السفير من هناك.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار المذابح في فلسطين بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية من أعضاء المجلس تجوب برلمانات العالم لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: أحيي الموقف المصري، أوقف دخول كل من يحمل جنسيات أجنبية قبل وجود تفاهمات على مد المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية المقدمة من جيش جرار نحيى عليه القوى المدنية المصرية والدولة والإمدادات الأخرى تحولنا لنقطة لوجستية لنقل المساعدات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جرائم الاحتلال مستمرة أمام "تواطؤ إقليمي"، مؤكدًا أن أبشع جرائم الاحتلال تتم ضد المدنيين العزل.

وقال: "لا موضع لاتفاقيات جنيف ولا كل ما يتشدق به المجتمع الغربي"، لافتًا إلى أن الدول الغربية تستخدم هذه القوانين والاتفاقيات في الشرق الأوسط أو أوكرانيا عندما يكون لها هدفًا.