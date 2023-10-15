وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام سير العمل في مصنعي 99 و 63 الحربيين

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، بدأت الزيارة المفاجئة في كل شركة بمتابعة قطاعات الإنتاج المختلفة ومراحل العملية الإنتاجية ببعض خطوط الإنتاج بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولاً إلى المنتج النهائي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه، حيث تواجد الوزير في (99 الحربي) باكراً في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة .

وتمت متابعة ما تم إصداره من توجيهات خلال الزيارتين المفاجئتين الأخيرتين للشركة، والتي قام بهما الوزير خلال شهريّ مارس ويونيو 2023 حيث تم الوقوف على مدى التزام الشركة (مصنع 99 الحربي) بتخزين خامات التصنيع فى الأماكن المخصصة لها، وفي الجولة التفقدية للشركة (مصنع 63 الحربي) تمت متابعة ما أصدره الوزير من توجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي نفذها للشركة خلال الشهر الماضي والتي من ضمنها تشكيل لجنة من (المهندسين، الفنيين، الكيميائيين) العاملين بأحد مصانع الشركة (63 الحربي) لتحديد كافة المشكلات المتعلقة بخطوط الإنتاج (كيميائية، ميكانيكية، كهربائية) وتحديد كيفية حلها سواء عن طريق شركات أو جهات خارجية حيث تم عرض جهود اللجنة لزيادة معدل الإنتاجية.

واجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي بأطقم العمل بشركتيّ (حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية) لاستعراض معدلات الإنتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات.

وحرص الوزير خلال الجولة على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة والموقف المالي للشركتين وإجراءات الأمن الصناعي، موجهاً بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

واستمع خلال الزيارتين إلى العاملين بكل شركة موضحاً أنه عقب كل جولة تفقدية لإحدى الشركات/الوحدات التابعة يتم تجميع كافة مقترحات ومطالب العاملين التي تم عرضها خلال الجولة ويتم العمل على دراستها بشكل فوري بحيث يتم مواجهة التحديات التي تواجه العاملين في أسرع وقت والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير العملية الإنتاجية، مشدداً على أن بابه مفتوح للجميع، مؤكدا اهتمامه باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجدّين ومعاقبة المتكاسلين.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي جهود العاملين التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مصر للأمام، لافتاً إلى توجيهاته لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بفتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع العاملين؛ بما يخلق بيئة عمل مواتية ومشجعة على تحسين الأداء، موجهاً بقيام الرؤساء مجالس الإدارات بمتابعة متطلبات واحتياجات شركاتهم ووحداتهم أولاً بأول سواء المتعلقة بالعملية التصنيعية أو تأهيل وتدريب العاملين أو رفع كفاءة البنية التحتية أو غيرها من المتطلبات.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير شدد خلال تفقد شركتيّ حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية على أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية .

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركتين لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخلها وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق.

وأكد "بكر" انعكاس قيام الوزير بالجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة على الحد من حدوث أي شكل من أشكال للتقاعس.

يذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات البوتجاز ومنظماتها، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل).

كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى، بينما تقوم شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة.

كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).