طوفان الأقصى.. برلمانية "التجمع" تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، برفع علم فلسطين من كل نائب يحضر الجلسة العامة للمجلس.

وقال النائب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش ما يجري من اعتداءات غاشمة من الكيان الصهيوني على قطاع غزة المحتل.

وأضاف مغاوري أنه يطالب المجلس بمراجعة ومناقشة اتفاقية السلام "كامب ديفيد" مع الكيان الصهيوني؛ لأن هذا الكيان المحتل الغاشم لم يرعَ القانون الدولي ولم يرعَ تلك الاتفاقية؛ بل إنه تعمَّد خرقها علنًا جهارًا نهارًا؛ ولذلك لا بد من دراسة تلك الاتفاقية بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ إجراء بشأنها.

واستشهد النائب بعدد من المواقف للوطني مصطفى النحاس، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أنه من أجل مصر وقَّع اتفاقية مع الإنجليز، ومن أجل مصر أيضًا أسحب توقيعي على تلك الاتفاقية، وكذلك موقف إحدى أهم النائبات الإسرائيليات بالكنيست الإسرائيلي بتمزيق اتفاقية السلام قبل أن يجف حبرها؛ ولذلك لا بد من مراجعة تلك الاتفاقية مرة أخرى.