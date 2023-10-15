"التعاون مستمر بيننا".. نقيب الأطباء الجديد يوجه الشكر لحسين خيري

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق، على دوره في قيادة النقابة لمدة 8 سنوات متتالية.

وقال عبدالحي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، اليوم الأحد: "أشكر الدكتور حسين خيري أخي وصديقي على الفترتين الذين قضاهما كنقيب للأطباء وكنت من أوائل من طالبوه بالترشح وداعما له، ثم نافسته عام 2019، لكن ظل التعاون مستمر بيننا وأشكره على كافة جهوده في النقابة على مدار الـ 8 سنوات الماضية".

ووجه "عبدالحي" رسالة للأطباء بأن عليهم 3 مسؤوليات، على رأسها المشاركة في العمل النقابي ومساندة المجلس، وأن النقابة مفتوحة أمام الجميع بكافة اللجان الـ 14 المختلفة، وكذلك متابعة النقابة وأعمالها، ثم المحاسبة، متابعًا: "من حق جميع الأطباء محاسبة مجلس النقابة على أداؤه وعمله".