حسين خيري يهنئ نقيب الأطباء الجديد: أتمنى استكمال ما بدأناه

كتب- أحمد جمعة:

حرص الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء المنتهية ولايته، على تقديم التهنئة للنقيب الجديد د. أسامة عبدالحي، إذ تواجد في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الانتخابات.

وقال خيري في كلمته: "أبارك لكل الأعضاء الفائزين في الانتخابات ومتأكد من تحقيق إنجازات ومطالب للأعضاء وأتمنى لهم التوفيق واستكمال ما بدأناه".

وأوضح أنه حرص على توجيه الشكر لأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنقابة، متابعًا: "نجونا من العديد من الأزمات، وكان عندنا مخاوف لكن ربنا سلم وربنا يكتب السلامة في السنوات المقبلة".