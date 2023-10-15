الأعلى منذ 2011.. انتخابات نقابة الأطباء: نسبة المشاركة تصل لـ 10.7%

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، إن الانتخابات الحالية كانت الأكثر مشاركة والأقل انتهاكات على مدار تاريخ انتخابات النقابة منذ عام 2011.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدار الحكمة؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح "عشوب" أن عدد الأطباء المشاركين في الانتخابات بلغ 21911 طبيبًا، في حين كانت محافظة الدقهلية الأعلى في معدل التصويت بمعدل 2246 صوتًا، ثم كفر الشيخ بـ 1864 ناخبًا، ثم البحيرة 1825 صوتا، ثم الإسكندرية 1682 صوتًا.

وأشار إلى أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 204 آلاف طبيب، لتبلغ نسبة المشاركة 10.73%.

ولفت "عشوب" إلى أن عدد الأصوات الباطلة في عملية التصويت بلغ 672 صوتًا من إجمالي التصويت.