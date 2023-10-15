وزير النقل: توجيه رئاسي بزيادة تعويضات أهالي العريش

كتب- محمد نصار:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء.

وأكد وزير النقل أن زيارته تأتي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع مصلحة المواطن نصب عينيه والذي وجه بأن لا يضار أي مواطن من جراء أي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته والذي تنفذه الدولة ليصبح ميناءً دوليًا محوريًا يرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل (العريش - طابا) والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد (العريش - طابا) وهو امتداد لخط (الفردان - بئر العبد - العريش) مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وشدد وزير النقل، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض من أهالي العريش في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40% بالإضافة إلى حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.

كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا على تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه.

وأكد وزير النقل، أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيلة وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه وأن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي (منطقة لوجستية خلف الميناء البري في طابا - منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة - منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني - منطقة لوجستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب - منطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبطة بميناء العريش بخط السكة الحديد - إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر).

وأوضح أن الدولة تقوم بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا، بطول 500 كم، حيث يساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

وتحدث عدد من الأهالي بين الحضور موجهين التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري باحتفالات أكتوبر، مؤكدين ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدولة من مشروعات تخدم المواطنين في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء وفي كل أنحاء الجمهورية وعلى استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات أهالي توسعات نطاق ميناء العريش.